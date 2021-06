Vezzali: "Euro 2028? Se Italia si candida, deve vincere"

(ANSA) - ROMA, 16 GIU - "È importantissimo ospitare grandi eventi internazionali che possano essere una vetrina agli occhi del mondo. La proposta avanzata da Gravina dovrà essere analizzata passo per passo perché poi se l'Italia si candida, l'Italia deve vincere". Lo dice la sottosegretaria allo Sport Valentina Vezzali, rispondendo ai cronisti che gli chiedevano della volontà del presidente della Figc Gabriele Gravina di candidare l'Italia a ospitare un grande evento calcistico come Euro 2028 o il mondiale del 2030. "Come governo - ha aggiunto Vezzali a margine della firma del protocollo d'intesa con il ministero del Turismo a Casa Azzurri - non abbiamo ancora preso in considerazione la proposta avanzata da Gravina sulla candidatura dell'Italia a un grande evento calcistico, anche perché non abbiamo avuto ancora modo di interfacciarci su questo". (ANSA).