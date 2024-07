Via Morata, l'Atletico sogna un colpaccio per l'attacco. Spagnoli su J. Alvarez

Sulle prime pagine spagnole di oggi, mercoledì 31 luglio 2024, spazio ai Giochi Olimpici di Parigi ma anche al calciomercato con il bombazo di mercato: l'Atletico Madrid sogna il colpo Julian Alvarez. L'attaccante argentino vuole lasciare il Manchester City e i Colchoneros stanno cucinando il colpo a fuoco lento.

Attenzione poi all'arrivo di Endrick al Real Madrid. Il brasiliano si allena in vista dell'amichevole contro il Milan dove potrebbe fare il suo debutto con la maglia dei Blancos. Infine, problemi per il Barça nella corsa a Nico Williams: si arena la trattativa per la stellina dell'Athletic.

MORATA A MILANELLO: QUANDO?

Ormai da un paio di settimane il Milan conosce il nome del nuovo attaccante: sarà lo spagnolo Alvaro Morata, acquistato dai rossoneri dietro il pagamento della clausola rescissoria di 13 milioni di euro. Il capitano della Nazionale neo Campione d'Europa vestirà la maglia numero 7 e con ogni probabilità sarà il centravanti titolare del nuovo Milan di Paulo Fonseca, in attesa di capire se la dirigenza rossonera porterà in dote al tecnico anche un'altra freccia per la faretra dell'attacco.

Prima di poter conoscere e lavorare con Morata, però, ci vorrà ancora del tempo. Lo spagnolo si sta godendo le meritate vacanze con la sua numerosa famiglia e approderà a Milanello solamente dopo che il gruppo squadra sarà tornato dagli Stati Uniti. Secondo quanto scrive la Gazzetta dello Sport, il centravanti spagnolo sarà a Milano il prossimo 10 agosto, tre giorni prima dell'ultima sfida precampionato contro il Monza a margine del Trofeo Silvio Berlusconi.