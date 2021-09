Vianello: "Il Milan sbaglia con i prezzi troppo alti ma capisce l'errore e chiede scusa. Bravo Gazidis"

Andrea Vianello, direttore di Rai News e grande tifoso rossonero, ha commentato su Twitter la scelta del Milan di rivedere i prezzi per le tre partite di Champions casalinghe in seguito alle proteste dei tifosi nella giornata di ieri: "Il Milan sbaglia con i prezzi troppo alti della Champions, ma capisce l'errore quasi subito e si corregge apertamente chiedendo scusa. Bravo Gazidis, un segno di rispetto per i tifosi".

Il Milan sbaglia con i prezzi troppo alti della Champions, ma capisce l'errore quasi subito e si corregge apertamente chiedendo scusa. Bravo Gazidis, un segno di rispetto per i tifosi — Andrea Vianello (@andreavianel) September 5, 2021