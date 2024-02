Viareggio Women’s Cup, oggi alle 15 l'esordio della Primavera Femminile del Milan

Messo momentaneamente in pausa un equilibratissimo campionato con il successo nel Derby, la Primavera femminile si appresta a vivere un momento importante della sua stagione. Le giovani rossonere, infatti, saranno impegnate nella quinta edizione della Viareggio Women's Cup, in programma dal 13 al 20 febbraio in Toscana.

È il terzo anno consecutivo che il Milan prende parte alla kermesse, e dopo la Finale persa nel 2022 contro le danesi del Brøndby nella scorsa edizione è arrivato un trionfo storico. Il primo, infatti, nella breve storia della Primavera femminile, la vittoria ai rigori contro la Rappresentativa Under 19 della Lega Nazionale Dilettanti.

Un successo che le rossonere proveranno a difendere, in un torneo che vedrà al via quattro squadre. Oltre al Milan scenderanno in campo anche il Livorno, la Rappresentativa Under 19 della Lega Nazionale Dilettanti e le statunitensi del Westchester United. Si giocherà con un girone unico, tre partite al termine delle quali le due migliori piazzate accederanno alla Finale, in programma martedì 20 febbraio allo Stadio "Ferracci" di Torre del Lago (Lucca). Una partita, tra l'altro, che sarà trasmessa in diretta televisiva da RaiSport.

Questi, invece, gli appuntamenti delle rossonere:

- Milan-Westchester United: martedì 13 febbraio ore 15.00 (Campo sportivo "Duilio Boni", Carrara)

- Milan-Livorno: giovedì 15 febbraio ore 15.00 (Campo sportivo "Duilio Boni", Carrara)

- Rappresentativa Under 19-Milan: sabato 17 febbraio ore 11.00 (Campo sportivo "Cavanis", Capezzano Pianore)