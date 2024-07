Viavai a New York: oggi Fonseca accoglie tre giocatori e ne saluta tre

Dopo l'amichevole vinta contro il City arriva qualche cambiamento per il Milan, impegnato nella tournée americana. Alessandro Florenzi sarà costretto al rientro in Italia e a un'operazione al ginocchio dopo che la risonanza magnetica ha riportato danni al menisco e al legamento: ieri sera, invece, si sono imbarcati per l'Italia Daniel Maldini e Lorenzo Colombo, destinati alle loro nuove avventure rispettivamente con Monza (titolo definitivo) ed Empoli (titolo temporaneo).

Per due che escono ce ne sono tre che entrano: quest'oggi, infatti, nel ritiro di New York rientrerà lo svizzero Noah Okafor. Ma non arriverà da solo, con lui ci saranno anche Francesco Camarda e Kevin Zeroli, attesi da Fonseca per lavorare con la prima squadra nella restante parte della tournée a stelle e strisce. Il trio è stato "anticipato" da Leao, unitosi alla squadra ieri dopo le vacanze post europeo. Gli ultimi giocatori rimasti in vacanza (Maignan, Theo, Reijnders e Morata) si aggregheranno al gruppo al ritorno dagli Stati Uniti.