Vicario ospita un bambino ucraino: "I problemi del calcio sono ridicoli in confronto"

MilanNews.it

© foto di Image Sport

Guglielmo Vicario, portiere dell'Empoli, si è così espresso a DAZN raccontando dell'accoglienza dei profughi dall'Ucraina: “Questi sono problemi, quelli del calcio in confronto sono ridicoli. Sono contento di aver accolto due persone in difficoltà, per me è motivo di orgoglio. E’ un’iniziativa partita dai miei genitori, li vogliamo includere e farli distrarre dal dramma che stanno vivendo. Il bambino è appassionato di calcio? E’ la lingua universale di questo sport. A volte i piccoli gesti sono un motore importante. Lui vuol fare l’attaccante, io lo aiuterò il più possibile per fargli esaudire questo sogno. Doveva già cominciare giovedì con il primo allenamento, il brutto tempo lo ha impedito e martedì inizierà”.