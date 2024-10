Vice segretario Uefa: "Superlega? Per noi partecipa chi merita, non chi ha un nome"

vedi letture

Nel corso della sua intervista a Radio Anch'io Sport su Radio Rai, il vice segretario generale della UEFA Giorgio Marchetti ha parlato anche del nuovo format delle coppe europee e del progetto Superlega:

La nuova Champions è la sconfitta definitiva della Superlega?

"Noi abbiamo un'idea chiara: le competizioni sportive secondo il modello europeo sono aperte. Partecipa chi merita, non partecipa chi ha un nome. Questa evoluzione di formato non ha fatto altro che confermare questo: è cambiato il format, non quello di qualificarsi. A suo tempo, i tifosi e tutto il mondo di chi ama il calcio hanno detto chiaramente cosa pensavano del progetto della Superlega e perché non era adatto per il calcio europeo"