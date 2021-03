Vicenza, il tifoso milanista Renzo Rosso: "Ci manca lo stadio aperto, ma servono i vaccini. Io lo farei subito"

Intervenuto nel corso della trasmissione “Stasera Italia” su Rete 4 il patron del Vicenza Renzo Rosso ha parlato delle difficoltà che si stanno affrontando in questo anno di pandemia soffermandosi anche sulla riapertura degli stadi: “Sono momenti particolari e difficili in cui va cambiato completamente il modo di lavorare. Noi in questo anno siamo diventati molto digitali visto che in Europa abbiamo il 70% dei negozi chiusi, anche se nelle Americhe stiamo andando benino e in Asia molto bene. I brand globali possono continuare a sopravvivere grazie a questi paesi, ma il digitale è fondamentale. - continua Rosso come riporta Trivenetogoal.it - Io porto sempre come esempio l’Asia dove tutto sta funzionando molto bene. In Cina abbiamo più di mille dipendenti e non abbiamo chiuso un giorno, c’è più disciplina e rigore e quando c’è un caso di Covid-19 viene completamente isolato anche grazie all’uso massiccio della tecnologia. Vaccini? Li aspettiamo tutti e io lo farei subito. Sono necessari anche per riaprire gli stadi, ci manca tantissimo vedere gli spettatori sugli spalti”.