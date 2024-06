Vicino l'accordo per la fusione fra Skydance e Paramount: sul piatto circa 8 miliardi di dollari

Stando a quanto riportato dai media statunitensi, Paramount Global e Skydance Media sarebbero ad un passo dal raggiungere un l'accordo per la fusione fra le due società.

La svolta nelle trattative è arrivata con la rimodulazione dell'offerta da parte della società di David Ellison, che ha difatti accontentato anche gli azionisti B dei conglomerati, contrariati dal fatto che l'accordo principale avrebbe riguardato il rilevamento delle quote della controllante di Paramount Global, ovvero la National Amusements di Shari Redstone.

Skydance ha però allargato i cordoni della borsa promettendo di rilevare altre quote anche da altri azionisti, sbloccando difatti l'affare. Viene infatti riportato che la società e RedBird Capital hanno raggiunto un accordo con il nuovo board di Paramount e non aspettano altro che il via libera da parte di Shari Redstone, che sempre prediletto per questa soluzione.

L'affare a questo punto non dovrebbe essere in discussione, anche perché la CNBC ha svelato i dettagli della nuova offerta di Skydance per l’acquisizione e fusione con National Amusements. Si parla infatti di circa 2 miliardi di dollari sul piatto, con Skydance che acquisirebbe però anche circa il 50% delle azioni classe B a circa 15 dollari l’una come premio per la chiusura (per un totale di 4,5 miliardi di dollari), per poi aggiungere un ulteriore miliardo e mezzo per risanare i bilanci di Paramount, per un totale di circa 8 miliardi di dollari.