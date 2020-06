VIDEO - 5 Giugno 1968: Italia vs URSS. Anche due ex rossoneri presenti

Il 5 giugno 1968, allo Stadio San Paolo di Napoli, ebbe luogo la storia semifinale del Campionato Europeo di calcio, organizzato proprio in Italia. Gli azzurri di Valcareggi sfidarono l'Unione Sovietica, non riuscendo ad andare oltre allo zero a zero anche al termine dei tempi supplementari. Non essendo ancora stata implementata la lotteria dei rigori, a decidere la finalista fu il lancio della monetina che premiò l'Italia. In quell'undici erano presenti anche due ex rossoneri: Gianni Rivera e Pierino Prati.

