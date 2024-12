VIDEO - Cosa stava per fare Camarda? Rovesciata che "avrebbe fatto crollare il tetto"

Come spesso successo nelle ultime uscite stagionali, anche ieri sera contro l'Empoli Paulo Fonseca ha concesso dello spazio a Francesco Camarda, il cui ingresso in campo è stato come al solito accolto da tutto il calore dello stadio, che vede nell'attaccante 16enne il futuro del Milan.

Il 2008 ha fame e voglia di diventare subito importante, come dimostra anche la continua ricerca del gol. E pensare che lo stava per fare veramente bello. Negli ultimi minuti del secondo tempo, infatti, Camarda ha cercato di girare in porta un cross pennellato di Emerson Royal con una rovesciata, intenzione ed idea che solo un grande calciatore può avere, anche perché c'è da dire che non era neanche da solo dentro l'area di rigore, considerata la marcatura asfissiante del difensore dell'Empoli.

Sfortunatamente, nonostante l'ottimo impatto, la conclusione del 73 rossonero si è spenta larga sul fondo, con il Milan che ha comunque voluto celebrare questa mattina sui propri social il gesto tecnico di Camarda con un video in slow-motion, nella cui didascalia è stato scritto: "Avrebbe fatto crollare il tetto" (di San Siro, ndr).