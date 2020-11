VIDEO - Donnarumma: "Amareggiato, preso un gol evitabilissimo"

Nonostante il buon pareggio maturato al Pierre Mauroy, Gigio Donnarumma, intervistato da Sky Sport, non ha nascosto l'amarezza per l'incertezza che ha portato all'1-1 del Lille: "Potevamo vincere, abbiamo preso un gol evitabilissimo, sono un po' amareggiato ma l'importante è non perdere. Abbiamo altre due finali, il destino lo decidiamo noi". E' stato poi lo stesso portiere rossonero a guardare il bicchiere mezzo pieno, consapevole che la qualificazione passa per le mani del Milan.

Guarda il video di Sky Sport: