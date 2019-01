VIDEO - I 5 gol più belli segnati nel 2018 dalle ragazze del Milan Femminile

Tra i gol segnati in tutto il girone di andata, Milan TV ha scelto i migliori cinque per realizzare una clip dedicata alla squadra di Coach Morace. Una Top 5 piena di grandi reti, anche preziose perché sono servite per far volare a lungo le ragazze rossonere in vetta alla Serie A Femminile. Prima dell'inizio del girone di ritorno, riavvolgiamo il nastro e riapprezziamo i gesti tecnici di Thaisa Moreno, Valentina Giacinti, Daniela Sabatino e Lisa Alborghetti.