VIDEO - I gol più belli del Milan nelle capitali europee

Atene evoca grandi ricordi rossoneri in Champions League: da Milan-Barcellona 4-0 del 1994 a Milan-Liverpool 2-1 del 2007. Ad Atene, adesso, giocheremo la sesta e ultima e decisiva giornata del girone di Europa League. Prima di affrontare l'Olympiacos allo stadio Karaiskakis, Milan TV ha selezionato i nostri migliori cinque gol segnati nelle capitali europee: da Madrid a Londra, passando per Parigi e Bruxelles. Impossibile, in particolare, non rimanere ancora a bocca aperta rivedendo le prodezze di Savicevic e Mexes.

In collaborazione con StarCasinò, Major Partner di AC Milan.