VIDEO - Ibra annuncia a sorpresa IShowSpeed: "Sei tu il mister X". Il siparietto

Siparietto simpatico tra Zlatan Ibrahimovic ed il noto streamer IShowSpeed, attualmente in Italia. lo svedese ha ospitato lo YouTuber americano (ha un canale da più di 26 milioni di iscritti) prima a San Siro e poi in un Milan Store, dove gli ha annunciato a sorpresa: "Sei tu il mister X", riferendosi alle parole di ieri in conferenza (clicca qui) quando parlava del prossimo attaccante del Milan.