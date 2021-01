VIDEO - "Ibra un campione!". Rivedi Pioli dopo la vittoria col Cagliari

Nel post gara della sfida vinta contro il Cagliari, il tecnico del Milan, Stefano Pioli, ha commentato la prestazione dei suoi e di Zlatan Ibrahimovic: "Siamo soddisfatti della prestazione di oggi, non era facile vincere su un campo così complicato, contro un avversario che ha delle buonissime qualità. La partita l'abbiamo interpretata bene e l'abbiamo vinta meritatamente. Adesso ci concentreremo per una partita molto importante come quella contro l'Atalanta. Ibra è un campione in tutto quello che fa, con il suo rientro abbiamo altre qualità a disposizione. Più scelte abbiamo e più possibilità abbiamo di vincere le partite. Mi ha sorpreso per la tenuta ma ormai lo conosco bene, dobbiamo aspettarci sempre il massimo da lui".