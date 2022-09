VIDEO - Il Salisburgo saluta il Milan: "Non vediamo l'ora di accogliervi in città". I rossoneri: "Pane per i nostri video backstage"

MilanNews.it

I canali social del Salisburgo hanno pubblicato un video della città, taggando l’account Twitter del Milan: “Vi auguriamo un buon viaggio e non vediamo l'ora di accogliervi presto nella città più bella d'Europa! Ecco una piccola anteprima!”. Non si è fatta attendere la risposta dei rossoneri, che hanno ringraziato il club austriaco, avversario di Champions nella gara di domani: “Pane per i nostri video “dietro le quinte”. Ci vediamo presto”.