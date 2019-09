VIDEO - Kakà punta in alto: "Vincere il derby sarebbe importante per la corsa scudetto"

Ricardo Kakà, ex fantasista rossonero, ha rilasciato alcune dichiarazioni in vista del derby di sabato, alzando l'asticella delle aspettative per gli obiettivi stagionali del club milanista: "Per il Milan è molto importante perché è il primo, è Milan-Inter. Giochiamo in casa e sarebbe bello vincerlo. L'Inter è partita forte, ma credo che il Milan possa vincere e sarebbe importante per la corsa scudetto. Se puntano al titolo vincere il derby è fondamentale".