VIDEO - L'ultima di Federer si colora anche di rossonero: Djokovic canta 'Pioli is on fire'

MilanNews.it

Durante l'ultima partita della carriera di Roger Federer, disputata in doppio con Rafa Nadal alla Laver Cup 2022, Nole Djkovic, noto tifoso milanista, si è reso protagonista di un momento da vero... tifoso del Milan! Durante un intervallo del secondo set, infatti, il tennista serbo ha cantato "Pioli is on fire" alzando le braccia al cielo sfruttando la diffusione nella O2 Arena di "Freed from Desire".