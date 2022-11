VIDEO - Maignan, due salti clamorosi da cintura nera a Milanello

© foto di Mike Maignan

Con una storia su Instagram, Mike Maignan ha voluto far sapere a tutti di essere già in grandissima forma. Ripreso mentre si allena nella palestra di Milanello, il portiere rossonero ha effettuato due salti clamorosi alzando prima una gamba e poi l'altra per colpire il sacco da box appeso al soffitto; in entrambi i gesti atletici, il peso nel momento del ritorno a terra ricade su una delle due gambe, tra cui quella infortunata lo scorso 21 ottobre, senza che Maignan ne risenta.