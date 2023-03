VIDEO - Maignan leader della Francia: carica e dà indicazioni ai compagni

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Durante il prepartita di Francia-Olanda dell'altra sera, nello spogliatoio dei transalpini spiccava la personalità e la leadrship di Mike Maignan, ufficialmente investito come nuovo numero uno dal ct Deschiamps. La Francia ha vinto il match valido per le qualificazioni ad Euro 2024 per 4-0 e Maignan ha mantenuto la porta inviolata parando un rigore a Depay nel finale. In calce alla news il video nello spogliatoio francese che riprende Magic Mike caricare e dare indicazione ai compagni di squadra.