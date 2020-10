VIDEO - Milan e il mercato dei giovani: si abbassa l'età media

Nonostante sia mancata la ciliegina sulla torta, il centrale di difesa cercato con insistenza negli ultimi giorni, il mercato del Milan è stato positivo. Si è abbassata l'età media così come il monte ingaggi. Tenuti in rosa i punti fermi della passata stagione, Ibra, Kjaer e Rebic, la dirigenza rossonera ha acquistato diversi giovanissimi: Dalot, Hauge, Tonali, Diaz, Kalulu. L'operazione più onerosa è stata quella per il centrocampista del Brescia Tonali, con 10 milioni per il prestito, 15 per il riscatto e altri 10 di bonus.

Guarda il video di Sky Sport: