VIDEO - Milan, il gol del giorno: la serpentina di Seedorf contro il Torino

Lo splendido gol realizzato da Clarence Seedorf nello 0-3 rifilato al Torino dal Milan di Ancelotti nella stagione 2002-2003 è il protagonista del gol del giorno sui social del Milan. L'olandese, dopo aver ricevuto palla dopo una gran giocata di Redondo, salta tre difensori granata con altrettanti tocchi ravvicinati e poi batte Manninger in uscita. Eccolo!

Beautiful assist by Redondo for Seedorf who completes the show

