VIDEO - Milan, Massaro consegna la nuova maglia a Van Basten

Sul proprio profilo di Instagram, Daniele Massaro ha pubblicato un video nel quale consegna la nuova maglia rossonera del Milan per la stagione 2020-2021 ad un altro grande ex attaccante milanista, cioè Marco Van Basten: "Un onore rappresentare il Milan. A un grande campione, un grande amico, un grandissssssimo campione come compagno. Grazie per tutto quello che hai fatto per il calcio grazie da tutti noi tifosi rossoneri".