VIDEO - Milan, prosegue il programma di allenamento di Bennacer

Milan, prosegue il programma di allenamento di Bennacer

Continua il percorso di recupero di Ismael Bennacer, che continua ad allenarsi in maniera individuale. L'infortunio arrivato nell'andata della semifinale di Champions contro l'Inter lo lascerà ai box per ancora diverso tempo, ma l'algerino lavora per ritornare al meglio molto probabimente nel nuovo anno.