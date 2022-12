VIDEO - Milan sconfitto in amichevole dall'Arsenal, gli highlights della gara

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Milan sconfitto in amichevole contro l'Arsenal all'interno della Dubai SuperCup, 2-1 il punteggio in favore dei Gunners con reti di Odegaard e Nelson per l'Arsenal e Tomori del Milan. Il regolamento della competizione, poi, prevedeva i calci di rigore al termine dei 90' a prescindere dall'esito della partita, con un ulteriore punto in più assegnato nell'ottica della classifica del torneo. E anche ai calci di rigore, il Milan ha perso con risultato di 4-3. Di seguito gli highlights della gara.