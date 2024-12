VIDEO MN - Anche Theo contestato. Applausi per Maignan, Reijnders e Fofana

Altri giocatori rossoneri sono arrivati alla cena di gala per i 125 anni del Milan. Il terzino francese Theo Hernandez, in compagnia della compagna Zoe, è stato accolto come altri compagni dal coro: "Tirate fuori i coglioni". Diversa l'accoglienza invece per i connazionali Mike Maignan e Youssouf Fofana oltre che per Tijjani Reijnders che sono stati applauditi dai tifosi.

