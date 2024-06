VIDEO MN - Autografi e foto: Marco van Basten circondato dall'affetto dei milanisti

Nel pomeriggio di ieri, all'Hotel Melià in zona San Siro, è stato presentato il libro scritto da Carlo Pellegatti e Peppe Di Stefano sull'epopea di Silvio Berlusconi come presidente del Milan. Il libro, dal titolo "C'è solo un Presidente", esce a quasi un anno di distanza dalla scomparsa del Cavaliere ed è un turbinio di ricordi ed emozioni. Ieri alla presentazione del libro, oltre ai grandi personaggi che hanno lavorato con e per Berlusconi negli anni in rossonero e tanti ex calciatori, l'ospite d'onore era Marco van Basten.

L'ex centravanti olandese è intervenuto dal palco con qualche aneddoto e poi, al termine dell'incontro, è stato circondato dall'affetto dei milanisti che gli hanno chiesto auografi e si sono scattati numerose foto. Di seguito il video dei nostri inviati: