VIDEO MN - Calabria: "Coppa che da una spinta in più, un nuovo punto di partenza"

vedi letture

Di rientro da Riyad dopo la vittoria della Supercoppa Italiana, il capitano del Milan Davide Calabria è stato intercettato dai giornalisti a Malpensa. Queste le dichiarazioni raccolte dal nostro inviato:

"L’avevo già vinta ma alzarla è un qualcosa in più, è stato un mio sogno fin da bambino, poterlo fare con questa maglietta è qualcosa di eccezionale e incredibile".

Che differenza c’è tra la vittoria del campionato e questa?

“Sono tutte e due bellissime, questa magari sul 2-0 per loro non sembrava scontata per niente, abbiamo dato tutto il cuore che avevamo, in realtà noi eravamo sicuri di poter fare una grande partita. L’abbiamo fatta e ci abbiamo creduto forse più di loro”.

Giornalisticamente noi riduciamo il tutto a "in una settimana è cambiato tutto". Da dentro invece?

"Questa vittoria, portare a casa la coppa ti dà questa spinta in più per poter fare bene. In un periodo complicato come quello degli ultimi mesi possiamo dare continuità a questo risultato che è fondamentale”.

Com'è Conceiçao?

"È un grande allenatore, ha fatto subito capire la sua voglia di fare, la volontà, la grinta, cose fondamentali per poter vincere queste coppe”

Per te è speciale?

“Assolutamente, mi auguro che possa continuare così e darci quella spinta in più perché ci serve”.

Ora inizia un’altra stagione?

“Partiamo da qua, è un grandissimo punto di partenza”.