VIDEO MN - Camarda, abbracci e sorrisi con i tifosi presenti a Milanello

vedi letture

Non si ferma il grande affetto del popolo rossonero verso Francesco Camarda, diventato da qualche giorno il più giovane esordiente italiano in Champions League dopo l'ingresso in campo nella sfida di San Siro contro il Brugge. Il classe 2008 è aggregato alla Prima Squadra per la sfida di domani sera contro il Napoli e oggi, come dimostra il video del nostro inviato, ha concesso autografi, sorrisi, foto e abbracci ai tifosi presenti fuori dal centro sportivo di Milanello.