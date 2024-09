VIDEO MN - Cori, fumogeni e striscioni della Curva Sud all'arrivo del pullman del Milan visto dall'alto

In occasione di Milan-Venezia la Curva Sud Milano, come annunciato ieri tramite i propri canali social, si è riunita davanti l'ingresso dei pullman a San Siro per mandare un messaggio chiaro alla squadra, tra cori e striscioni: "Basta scuse, ultima chiamata". Il riferimento naturalmente è alla partenza deludente in campionato della squadra allenata da Paulo Fonseca. Il tutto però un clima non belligerante, visto che l'indicazione che viene data al resto della tifoseria è "Niente cori d'insulti, altrimenti non cambiano registro. Ora li sosteniamo, poi vediamo che succede".

In esclusiva per MilanNews.it il video dall'alto dell'arrivo del pullman del Milan in mezzo ai fumogeni e al calore del tifo organizzato rossonero.