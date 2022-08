Fonte: dal nostro inviato a Milano, Antonio Vitiello

Dopo le visite mediche a La Madonnina e i test per l'idoneità sportiva al Centro Ambrosiano Charles De Ketelaere in questi istanti è arrivato in hotel. Tappa intermedia prima del viaggio verso Casa Milan, poco distante dal Melia, per la firma sul contratto che lo legherà al Milan per i prossimi 5 anni.