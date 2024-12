VIDEO MN - Ecco la maglia dei portieri del Kit Celebrativo per i 125 anni del Milan

È in corso un evento, presso il Flagship Store di via Dante a Milano, in cui è stato svelato in anteprima il nuovo Kit Celebrativo di AC Milan per i 125 anni dalla fondazione del Club, creato in collaborazione con PUMA e disegnato assieme ai tifosi rossoneri di tutto il mondo. La maglia speciale verrà indossata il 15 dicembre dalla Prima Squadra maschile contro il Genoa e dalla Prima Squadra femminile l’8 dicembre nel derby contro l’Inter. In video la divisa che verrà indossata dai portieri.