VIDEO MN - Fonseca all'apertura del nuovo Milan Store in via Dante

Nella giornata di ieri il Milan ha annunciato una serie di eventi ed iniziative per celebrare il 125esimo compleanno del Club. Tra questi, anche l'apertura di un nuovo Milan Store situato in via Dante, alla cui inaugurazione hanno aderito alcune personalità della Prima Squadra, fra le quali l'allenatore Paulo Fonseca.

Il portoghese è infatti da poco arrivato al flagship store rossonero, dove è stato invaso dall'affetto dei tifosi milanisti presenti.

Questa è solo una delle iniziative pensate dal Club per celebrare i propri 125 anni di storia. Clicca qui per leggere tutto quello organizzato per l'occasione.

dall'inviato al flasgship store di MilanNews.it Antonio Vitiello