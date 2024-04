VIDEO MN - Il Milan arriva in hotel per il ritiro pre partita. Confermati i convocati

Come accade di consueto prima delle partite, i calciatori del Milan sono arrivati questa mattina all'Hotel Melià, vicino a San Siro, per ritrovarsi con tutta la squadra nel ritiro che in questa giornata li accompagnerà alla sfida di stasera contro la Roma. I rossoneri alle 21 ospiteranno i giallorossi nell'andata dei quarti di finale di Europa League. Nessuna novità, come riportato dall'inviato di MilanNews.it, sono presenti tutti i giocatori rossoneri convocabili per la sfida: assenti solo Kalulu, Pobega e Mirante infortunati oltre a Tomori squalificato.

Tra i giocatori più acclamati dai tifosi presenti, come si vede nel video del nostro inviato, Rafael Leao e Theo Hernandez: