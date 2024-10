VIDEO MN - Il Milan è arrivato a San Siro: tra poco più di un'ora il calcio di inizio!

Tutto ormai pronto per la terza partita di Champions League per il Milan. I rossoneri alle 18.45 scenderanno in campo a San Siro contro il Club Brugge che ha 3 punti in classifica contro gli 0 conquistati in due partite dagli uomini di Paulo Fonseca. Il pullman del Diavolo è arrivato in questi istanti allo stadio accolto da diversi tifosi, come si può vedere nel video degli inviati di MilanNews.it. Questa sera saranno circa 55mila spettatori sugli spalti secondo le stime.