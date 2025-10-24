VIDEO MN - L'arrivo a San Siro del pullman rossonero. Tra poco Milan-Pisa

Oggi alle 19:22News
di Manuel Del Vecchio

È arrivato in questi istanti a San Siro il pullman rossonero, accolto come al solito da parecchi tifosi in visibilio. Alle 20.45 il fischio d'inizio di Milan-Pisa, ottava giornata di Serie A.

Occasione importante per la squadra per consolidare il primo posto in classifica in un turno che vede l'Inter andare a giocare in casa del Napoli.