VIDEO MN - L'arrivo dei giocatori in albergo per il ritiro in vista dello Spezia

Fonte: dai nostri inviati Gioia e D'Angelo

© foto di Antonello Gioia

I calciatori del Milan sono arrivati negli scorsi minuti all'albergo Melià, in zona stadio di San Siro, dove aspetteranno in ritiro - e come ormai di consueto - le ore che li separano dalla sfida di questa sera contro lo Spezia. Diversi i giocatori che si sono fermati per concedere qualche scatto o autografo ai tifosi presenti: Leao, Tonali, Bennacer, De Ketelaere.