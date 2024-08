VIDEO MN - L'arrivo di Abraham alla clinica La Madonnina per le visite mediche con il Milan

Dopo essere sbarcato questa mattina a Milano, poco fa Tammy Abraham è arrivato alla clinica La Madonnina di Milano per le visite mediche di rito con il Milan. L'attaccante inglese, che arriverà in prestito secco dalla Roma in una maxi operazione di scambio che ha visto coinvolto anche Alexis Saelmaekers, firmerà poi il suo contratto con il Diavolo e nel primo pomeriggio verrà presentato ufficialmente a Casa Milan.

Ecco il video girato dall'inviato di Milannews.it dell'arrivo di Abraham alla clinica La Madonnina per le visite mediche: