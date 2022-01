VIDEO MN - La laguna veneziana si tinge di rossonero grazie alla Curva Sud Milano

Quello proposto da Theo, Leao e compagni al Penzo non è l'unico spettacolo andato in scena tra i suggestivi canali di Venezia nella giornata di ieri. La Curva Sud Milano, come sempre al fianco dei ragazzi anche in trasferta, ha offerto uno show davvero unico nel suo genere: nel pre partita, durante il tragitto in vaporetto che li ha portati allo stadio, la Curva ha dipinto di rossonero la laguna veneziana con dei fumogeni. Il risultato, come ben visibile dal video in calce, è mozzafiato.