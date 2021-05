VIDEO MN - La squadra festeggia in pullman mentre lascia lo stadio Grande Torino

Il Milan esonda in casa del Toro con un entusiasmante 7-0: all'Olimpico Grande Torino decidono una tripletta di Rebic, una doppietta di Theo e le reti di Kessie e Diaz. Il Diavolo conquista altri tre punti fondamentali e sale a 75 punti in classifica, avvicinandosi sempre di più all'obiettivo qualificazione Champions League. Una vittoria che ha dato grande gioia e morale alla squadra, come dimostrano le nostre immagini del pullman rossonero in uscita dallo stadio granata: i giocatori festeggiano a gran voce e battono a ritmo di musica le mani sui vetri.