VIDEO MN - Origi è arrivato alla clinica La Madonnina per le visite mediche con il Milan

Fonte: dal nostro inviato, Antonio Vitiello

Dopo essere sbarcato ieri sera a Malpensa, Divock Origi è pronto per iniziare le sue visite mediche con il Milan: il centravanti belga, che non ha rinnovato con il Liverpool e che dunque arriverà a costo zero, ha infatti appena fatto il suo ingresso presso la clinica La Madonnina. Dopo le visite mediche di rito e l'idoneità, il giocatore andrà a Casa Milan per la firma del contratto.