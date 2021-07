VIDEO MN - Sandro Tonali è uscito da Casa Milan

Secondo quanto appreso dagli inviati di Milannews.it a Casa Milan, Sandro Tonali è uscito dalla sede rossonera pochi minuti fa. Il centrocampista lodigiano, nel pomeriggio, ha posto la firma sul contratto che lo legherà al Milan per i prossimi anni. In attesa dell'annuncio ufficiale, Tonali domani sarà con i compagni a Milanello per preparare la prossima stagione. Queste le immagini.