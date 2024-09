VIDEO MN - "Sesso e Gabbia". Matteo firma al tifoso la maglietta goliardica

"Sesso e Gabbia", da cantare sulle note del tormentone "Sesso e Samba" di Tony Effe e Gaia. Anche questi sono gli effetti, simpatici e divertenti, del gol vittoria di Matteo Gabbia nel derby di domenica sera. Il difensore del Milan, oggi presente al Flagship Store di Milano in via Dante per un Meet&Greet con i tifosi, ha firmato anche la maglietta goliardica con la parodia a tinte rossonere della canzone.