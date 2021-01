VIDEO - Pioli: "Bennacer migliora, ma è difficile che parta dal primo minuto"

Durante il suo intervento in conferenza stampa alla vigilia di Bologna-Milan, mister Stefano Pioli ha fatto il punto su Ismael Bennacer. L'algerino torna a disposizione dopo l'infortunio ma molto probabilmente non partirà dal primo minuto: "Sta meglio, ma è stato fuori tanto. Se oggi farà tutto l'allenamento in gruppo verrà convocato, ma non credo possa partire titolare. E' un centrocampista con grandi qualità e con ancora ampi margini di miglioramento. E' importante il suo recupero, così come è stato importante fare ieri un bell'allenamento con tanti giocatori".

Guarda il video di Sky Sport: