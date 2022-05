VIDEO - Pioli is on fire, per davvero. Mister e giocatori scatenati sul pullman

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il tormentone che accompagna il popolo rossonero da ormai qualche tempo è il "Pioli is of fire", cantato e ballato sulle note di "Freed from desire". Un coro molto orecchiabile, nato in pullman con i giocatori, e che è diventato un qualcosa che unisce una tifoseria intera. Con la vittoria del diciannovesimo scudetto della storia rossonera finalmente anche Stefano Pioli, che a più riprese ha ammesso di sognare di cantare e festeggiare sulle note di Gala, si è potuto scatenare: guarda mister e giocatori festeggiare nel pullman al ritorno da Reggio Emilia nel video pubblicato dai canali social dell'AC Milan.