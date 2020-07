VIDEO - Pioli: "Mi aspettavo questa prestazione. C'è fiducia"

Intervenuto in conferenza dopo l'1-1 contro l'Atalanta, Stefano Pioli ha mostrato soddisfazione e fiducia per il momento della sua squadra: "Devo dire che è stata una prova difficile, ma mi aspettavo una prestazione così. C'è fiducia, dobbiamo insistere. Dispiace non essere riusciti a vincere, ma calcolando che era la quinta partita in dodici giorni abbiamo fatto un'ottima partita".

