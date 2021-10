VIDEO - Pioli premiato a Milanello per le 100 panchin: "Conto di farne almeno altrettante"

Contro il Bologna Mister Pioli ha raggiunto il bel traguardo delle 100 panchine alla guida del Milan, e per questo è stato premiato a Milanello, davanti a tutta la squadra, dalla dirigenza. Paolo Maldini ha esordito: "Volevamo solamente premiare Mister Pioli per le 100 panchine, sono passati due anni dal 20 ottobre 2019, Milan-Lecce. Tanti complimenti Mister, sono le prime di un numero che adesso è difficile calcolare. Siamo veramente contenti di questo traguardo, è un traguardo importante, complimenti Milster”.

Stefano Pioli ha ringraziato: “Merito di tutti noi, di tutti voi. E non so se per qualcuno di voi sarà una minaccia, ma conto di farne minimo altrettante (ride, ndr). Grazie”.

The award ceremony for your appearances in the Rossonero dugout: another hundred of these games, Coach!



La premiazione per le tue panchine rossonere: altre cento di queste partite, Mister! #SempreMilan pic.twitter.com/fxVSMlvpSj