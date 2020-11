VIDEO - Pioli: "Rebic sta meglio ma non partirà dal primo minuto"

Stefano Pioli, intervistato da Sky Sport alla vigilia di Milan-Lille, ha fatto il punto sugli obiettivi della squadra, rivelando poi che Rebic, nonostante i miglioramenti fisici, non partirà dal primo minuto: "Ogni singola partita deve essere un'occasione da sfruttare. Abbiamo iniziato bene il girone ma l'obiettivo non è raggiunto. Metteremo in campo la nostra miglior prestazione possibile. Non sarà decisiva ma importante sì, per dare un segnale a noi stesse e alla classifica. Rebic è un giocatore importante per noi, è stato determinante nel finale di stagione scorsa. Sta meglio, non credo partirà dall'inizio ma uno spezzone è possibile che possa giocarlo".

