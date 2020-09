VIDEO - Tonali e Tatarusanu cantano davanti a tutta la squadra a Dublino

Sandro Tonali e Ciprian Tatarusanu hanno dovuto sottoporsi al consueto rito di iniziazione che devono 'superare' tutti i nuovi arrivati in casa rossonera. Tanto il centrocampista italiano quanto il portiere rumeno, infatti, si sono esibiti in piedi davanti a tutta la squadra nel ritiro di Dublino che sta ospitando il Diavolo in vista del secondo turno preliminare di Europa League contro lo Shamrock Rovers che andrà in scena domani sera. Nel video sottostante potete ammirare le esibizioni dei due nuovi milanisti con la reazione, divertita, da parte di tutta la squadra.